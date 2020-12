Poliana Rocha reprodução do instagram

07/12/2020

Rio - Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, revelou que foi diagnosticada com Covid-19. Ela deu a notícia para seus seguidores através do Instagram, nesta segunda-feira.

"Infelizmente, testei positivo para covid-19. Já estou sendo medicada, estou com sintomas leves, nada grave. Espero que continue assim", contou.

Ela ainda disse que sua mãe e Leonardo fizeram os exames para saber se também foram infectados pelo vírus. "Minha mãe fez o teste, vai ficar pronto hoje à tarde, estou pedindo muito a Deus para que ela não esteja com Covid também. O Leo acabou de sair de uma dengue, fez o teste. Também estou orando e pedindo para Deus para que ele não esteja, mas só à tarde vamos ficar sabendo. Espero contar com as orações de vocês para que a nossa família se restabeleça o quanto antes possível", destacou a jornalista.