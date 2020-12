Ana Maria Braga Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 15:04 | Atualizado 07/12/2020 15:38

Rio - Ana Maria Braga apresentou o 'Mais Você' desta segunda-feira (07) com a mão esquerda enfaixada, devido a um procedimento cirúrgico realizado no fim de semana. A apresentadora fez uma cirurgia por causa da Síndrome do Túnel do Carpo, que acomete a área das mãos, punhos e até cotovelos.