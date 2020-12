Simone está em Cancún reprodução do instagram

Rio - Simone, da dupla com Simaria, está com tudo. A coleguinha está curtindo suas férias em Cancún, no Sandos Resorts, cujas diárias podem chegar a R$ 7,4 mil. A cantora, que está grávida de uma menina que se chamará Zaya, está no local com o marido, Kaká Diniz, e o filho, Henry.

No Instagram Stories, nesta segunda-feira, ela mostrou a vista de seu quarto, que é de frente para o mar. "Bom dia com esse solzinho no rosto! Bom dia, Cancún. Olha só que vista maravilhosa! Estou aqui agora na varanda do quarto e estou contemplando a beleza deste lugar".

A cantora ainda comentou sobre a diferença de duas horas de fuso horário para a cidade mexicana. "O fuso é bem diferente, mas estou conseguindo me adaptar".