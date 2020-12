Sabrina Sato reprodução do instagram

Por O Dia

Rio - Sabrina Sato esbanjou sensualidade no Instagram, no último domingo. Com um vestido longo vermelho, a apresentadora levou a fenda da peça ao limite e mostrou que está com a coxa bem torneada.

No ensaio, a atriz mostrou sua elasticidade e ainda fez caras e bocas.

“Dance. Dance. Senão estamos perdidos”, escreveu ela, fazendo referência a coreógrafa e dançarina Pina Bausch.

A Japa arrancou vários elogios dos famosos nos comentários da imagem. "Wow", escreveu Isis Valverde. "Ai, minha nossa", publicou Juliana Paes.