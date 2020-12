Valesca Popozuda Reprodução / Instagram

Publicado 07/12/2020 16:19 | Atualizado 07/12/2020 16:20

Rio - Valesca Popozuda contou que contratou um tutor para ajudá-la a escrever melhor, após participar de A Fazenda 4, da Record, em 2011. A funkeira falou sobre o caso no Twitter, nesta segunda-feira, e explicou que não terminou o ensino fundamental.

"Uma vez tava de papo com um boy... Eu escrevo algumas coisas errado, né? Não terminei o ensino fundamental. Ele disse: 'Nossa, você escreve errado, né?'. E eu soltei: 'Tá querendo me comer ou comer o dicionário Aurélio?'. Ontem [ele] me mandou: 'Oi, você pode mim [sic] ajudar com um dinheiro?'", começou ela, que continuou:



"Quando eu saí da 'Fazenda' em 2011, eu paguei um tutor. Pode olhar minhas entrevistas até 2010 e depois da 'Fazenda'. Aprendi a escrever melhor, consigo conversar sobre muita coisa, eu corri atrás", explicou a cantora.