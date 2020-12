Por O Dia

Publicado 07/12/2020 17:44 | Atualizado 07/12/2020 17:48

Portugal - Luana Piovani está exausta! A atriz de 44 anos relatou que já está cansada logo no início da semana. O motivo? Ela divide a cama com os três filhos: Bem, Dom e Liz. Segundo a atriz, a agitação das crianças é tanta que ela não consegue ter uma boa noite de sono.

"Morta, morta, morta da 'silvassauro'", começou a atriz, nos stories do Instagram. "Não sei se já contei para vocês como é que eu durmo com meus filhos. Eles voltaram pra minha casa ontem. Eles dormem os três deitadinhos na minha cama, que é uma king size, e eu durmo na horizontal, nos pés dos três", detalhou a atriz, que está em Portugal a trabalho."Eles passam a noite inteira se mexendo, se descobrindo, e a mamãe a noite inteira levantando, cobrindo todo mundo. Estoy muerta", brincou.A atriz divide a guarda dos filhos com o ex-marido e pai das crianças, o surfista Pedro Scooby