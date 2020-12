Nadine e Tiago Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 17:59

Rio - Após surgirem boatos de que Nadine Gonçalves e Tiago Ramos reataram o namoro, a assessoria de imprensa da mãe de Neymar desmentiu a informação. Os dois estão em Cancún no México, mas não como um casal.

À Quem, a assessoria diz que os dois estão separados desde julho. "Desde a última segunda-feira, 30 de novembro, Nadine encontra-se no Brasil, após retornar de um breve período de descanso com amigas em Cancún. Esta viagem já estava agendada, independentemente de situações que surgiram depois. Ressaltamos que Nadine está solteira e ela e o Tiago Ramos, há muito tempo, não são mais um casal. Desde que quando eles terminaram não voltaram mais", explicou a assessoria.

Apesar de não estarem mais juntos, Nadine tem ajudado o ex, que está com depressão. "Todo o suporte oferecido ao Tiago foi em respeito aos difíceis problemas pessoais que ele vem enfrentando, mas a relação deles não vai além disso. Quem conhece Nadine sabe o quão solidária ela é com as pessoas que precisam de ajuda e nada mudará sua essência", informou.