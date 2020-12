Por O Dia

Publicado 07/12/2020 18:44 | Atualizado 07/12/2020 18:50

São Paulo — Maisa está passando por apuros por causa de uma suposta virose, e deu uma breve sumida das redes sociais para se tratar.

Nesta segunda-feira (07), no entanto, ela fez uma aparição nos stories para explicar o que tem acontecido nos últimos dias, e garantiu que não está com Covid-19."Tô até com a boca branca, gente. Mas tô de repouso, já fiz exame sexta e hoje, do covid, os dois PCR. Graças a Deus, negativei tudo. Mas, né? Existem outras doenças e viroses por aí, e eu não estava lembrando disso", detalhou Maisa.A ex-apresentadora do SBT filmou a barriga inchada por conta da suposta virose e brincou com a situação. "Ter diarréia é horrível, você fica desidratado, fica na merda, literalmente", disse ela, explicando que teve de cancelar vários compromissos por causa dos problemas intestinais, mas que, fora isso, está bem."Acho que fiquei tão assustada por conta da Covid-19 que fui fortalecendo minha imunidade, tomando vitamina e tal, e não peguei nada", disse Maisa, agradecendo também aos desejos de melhoras por parte dos fãs.