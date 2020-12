Caio Cesar e Munik Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 09:36

Rio - Em clique ousado, a ex-BBB Munik Nunes surgiu nua ao lado do namorado, o cantor sertanejo Caio César, dentro de uma banheira, nesta terça-feira. O registro íntimo do casal rendeu muitos comentários, assim como a semelhança do rapaz com o cantor canadense Justin Bieber.

Na foto, eles fazem carão enquanto estão totalmente pelados e Caio com um cigarro na boca. Os fãs, claro, comentaram muito: "Ousados... adorei". "Passei mal", disse outro. "Por um momento, achei que fosse o Justin Bieber. Lindos", confessou uma terceira.