Paulo Vieira e Dani Calabresa Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 10:08 | Atualizado 09/12/2020 11:13

Rio - O humorista Paulo Vieira foi cobrado nas redes sociais por não se posicionar sobre os casos de assédio de Marcius Melhem contra atrizes da Globo, em especial, Dani Calabresa. Mas ele revelou, nesta terça-feira, que foi ouvido por duas horas no processo interno que investiga Melhem e defendeu a amiga.

“Até a Globo saiu de cima do muro para falar sobre o assédio e o Paulo Vieira militante não. O muro de Berlim jamais cairia porque o Paulo Vieira estaria em cima dele”, escreveu um seguidor.

Em seguida, Paulo rebateu e disse que apoiou Dani calabresa: “Que muro, mermão? Minha posição é clara. Falei por duas horas no compliance da Globo. Apoiei minha amiga Dani esse tempo todo. Você acha que posicionamento se faz com tuite? Posicionamento se faz com ações, velho"”, declarou o humorista, que apagou a mensagem depois.