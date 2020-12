Marília Mendonça Reprodução

Publicado 09/12/2020 14:38 | Atualizado 09/12/2020 15:02

Rio - Marília Mendonça mostrou o presente que ganhou do namorado, Murilo Huff, através do Instagram Stories, nesta quarta-feira. Os dois, que reataram o relacionamento no mês passado após três meses separados, são pais de Léo, de 11 meses.

"Fazendo um papa na minha tábua nova. Eu ganhei, chiquérrima, veio com cartinha, gin e tudo. Obrigada viu, amor", agradeceu a sertaneja