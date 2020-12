Gui Araújo em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 16:25 | Atualizado 09/12/2020 16:30

Rio- Em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no Youtube, Gui Araújo revelou que ficou com as ex-BBBs Hariany Almeida e Gizelly Bicalho durante uma brincadeira chamada 'Pego, Penso ou Passo'.

fotogaleria

Publicidade

Sobre Hariany, ele contou que os dois se beijaram durante uma temporada em Florianópolis. "Não tem muito o que contar. Viajei a trabalho, não fomos juntos. Era também o meu aniversário...", detalhou Gui Araújo.

Matheus insistiu em um possível romance entre os dois. "Eu acho que vocês vão namorar. O que você acha dela?", insistiu Mazzafera. "Ela é bem gata", respondeu ele, sem jeito.

Publicidade

Entre as outras famosas que Gui afirmou já ter beijado estão: Gabriella Rippi, Any Borges, Franciny Ehlke e Flávia Pavanelli. Ele ainda contou que voltaria a ficar com a ex-namorada Anitta, com quem ele teve um relacionamento até julho deste ano.