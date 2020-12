Por O Dia

Publicado 09/12/2020 16:51 | Atualizado 09/12/2020 16:55

Rio — Prestes a se tornar papai de gêmeos, o ator Joaquim Lopes compartilhou como foi a sua reação ao saber da notícia. Ele e a esposa Marcella Fogaça participaram de um bate-papo no 'Encontro' desta quarta-feira (09).

"A gente descobriu no dia do ultrassom. Na hora que começou a aparecer a imagem, apareceram duas bolotinhas. Comecei a gritar que nem doido", contou o ator.A expectativa é grande para o casal, e Marcella já imagina como vão ser os bebês, arriscando até uma previsão. "Acho que vão ser a cara do Joaquim. Juro. Desde o primeiro ultrassom", disse. O casal está à espera de duas menininhas . "A primeira vez que as meninas mexeram, que foi há pouco tempo, eu estava presente. Se fosse em uma situação num mundo normal, poderia ser que eu não estivesse em casa", disse o ator, comentando também sobre o companheirismo durante a pandemia do novo coronavírus.