Por O Dia

Publicado 09/12/2020 17:21

Rio — O guitarrista Tony Bellotto, dos Titãs, foi diagnosticado com a Covid-19, e está em isolamento.O músico de 60 anos está assintomático e passa bem, segundo informações da assessoria do artista à revista Rolling Stone. Ainda não se sabe se a atriz Malu Mader, esposa de Tony, também contraiu o vírus.Os Titãs tiveram uma perda devido à Covid-19 neste ano. Em maio, o músico Ciro Pessoa, co-fundador da banda e co-autor de 'Sonífera Ilha', morreu aos 62 anos , após contrair o vírus no hospital, enquanto tratava de um câncer.