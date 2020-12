Palmirinha Onofre é internada após crise de vômito Reprodução

Rio - Palmirinha Onofre, de 89 anos, teve alta de UTI do Hospital do Oswaldo Cruz, em São Paulo, após mais de uma semana internada. Ela estava na instituição desde a última terça-feira, 1º de dezembro, para tratamento de quadro de distúrbio metabólico. A notícia foi dada pela neta da apresentadora e culinarista, Adriana Paula Rosa, através do Instagram.