O apresentador do SBT afirmou que a primeira impressão que teve de Melhem, ao conhecê-lo, foi negativa. "Eu vi o Marcius pouquíssimas vezes. Eu o conheci em um festival de humor de Curitiba, o Risorama, e relato essa história em um vídeo no meu canal", contou Gentili em entrevista à Gazeta do Povo, nesta quarta-feira (09).No vídeo em questão, Danilo explica que Melhem roubou uma de suas piadas reservadas para o show daquela noite no evento, e que a utilizou antes do comediante entrar no palco. Segundo o apresentador, Melhem sequer faria um número naquela ocasião, mas teria se aproveitado da oportunidade."Aquela foi a primeira vez que o vi e tive uma má impressão dele, porque roubou minha piada em uma noite que ele nem ia se apresentar. Tenho muitos amigos por aí que falavam que ele não é flor que se cheire", completou o humorista.Gentili também afirmou que Dani Calabresa já havia lhe contado sobre o caso, no ano passado, durante um jantar com a amiga."Nós já conversávamos a respeito por WhatsApp, ela me contava como estava sendo boicotada", revelou o apresentador, que elogiou Dani pela coragem em denunciar Melhem. "Acho-a muito corajosa por isso. Ela não esperou o poder do Marcius diminuir para fazer a denúncia", completou Gentili.