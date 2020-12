Sabrina Sato reprodução do instagram

Por O Dia

Rio - Ícone da moda, Sabrina Sato posou com uma bolsa grifada avaliada em cerca de R$20 mil no Instagram, nesta quarta-feira.

Com uma camiseta branca, calça jeans e tênis, a Japa chamou a atenção dos internautas ao arrematar o look com acessórios estilosos. Entre eles, a bolsa da grife Bottega Veneta, que é bem 'diferentona'.