Lesley Maxwell, a vovó fitness, e Tia Christofi Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 08:39 | Atualizado 10/12/2020 09:54

Rio - Aos 63 anos de idade, Lesley Maxwell impressiona a web sempre que posta uma foto nova. Isso porque a fisiculturista de Melbourne, na Austrália, possui um corpo todo malhado, fazendo com que os seguidores a comparem a neta, Tia Christofi, de apenas 18 anos. Hoje, ela possui mais de 35 mil seguidores e se tornou uma influenciadora digital.

Quando posta fotos com a avó, Tia, que é 45 anos mais nova e também é referência no mundo fitness, lê comentários dos seguidores que brincam ao dizer não saber "quem é a neta e quem é a vó". A dupla vem chamando a atenção de sites de notícia pelo mundo.

Nos comentários, pessoas ficam impressionadas com o ritmo das duas, em especial, com o da avó, que mostra vitalidade e jovialidade. "Lesley, você não pode ter um corpo assim! Não se sabe quem é a neta ou a avó", disse um seguidor. "Você pode colocar receitas do que você come? Obviamente, complementado com exercícios. Obrigado", indagou outro.