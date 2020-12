Alok e o filho Reprodução/Instagram

Por O Dia

Rio - Alok comoveu os fãs, nesta quarta-feira, ao fazer uma publicação emocionante nas redes sociais. Após ficar contrair Covid-19, cancelar live e ficar em isolamento, o DJ comemorou o teste negativo para a doença. Assim, ele pode rever a família novamente. No Instagram, ele publicou fotos com o primeiro filho, Ravi, e a caçula, a recém-nascida Raika, frutos do casamento com Romana Novais.

fotogaleria

Publicidade

“Hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida! Eu amo vocês infinito, meus filhos! Minha guerreira Raika esta ótima e em breve estaremos todos juntos em casa. Obrigado Deus e a todos vocês que emanaram energias positivas para minha família”, escreveu na legenda da publicação.

Mais tarde, durante a madrugada, Alok ainda fez um desabafo no Instagram Stories e mostrou a vista do seu apartamento para comemorar. “Cheguei em casa do hospital e ainda está caindo a ficha de tudo o que aconteceu nas nossas vidas”, confessou.