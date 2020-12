Mariana Goldfarb Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 11:22 | Atualizado 10/12/2020 11:25

Rio - Casada com o ator Cauã Reymond desde abril de 2019, Mariana Goldfarb resolveu relembrar a cerimônia, nesta quinta-feira, em seu perfil do Instagram. Porém, a modelo não esperava que fosse receber crítica negativa sobre a escolha do vestido usado na data e perdeu a paciência com um fã.

"Que vestido estranho, e ela é tão linda", disse o seguidor no Instagram. Bem sincerona, ela respondeu o comentário maldoso: "Estranho é o seu comentário. Quem casou foi eu ou você? Quem tem que gostar do vestido sou eu ou você?"

Em seguida, o internauta apagou o comentário da rede social.

