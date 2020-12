Adriane Galisteu Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 11:44 | Atualizado 10/12/2020 12:01

Rio - Adriane Galisteu segue compartilhando momentos da sua viagem às Ilhas Maldivas nas redes sociais. Dessa vez, nesta quinta-feira, a apresentadora de 47 anos postou uma foto sem a parte de cima do biquíni, fazendo um topless.

No registro, ela cobre os seios somente com um chapéu enquanto aparece deitada sobre um píer. A foto destaca as belezas do lugar e do corpo. de Galisteu. “Não há no mundo exagero mais lindo que a gratidão”, escreveu na legenda da publicação.

Os fãs, claro, comentaram a foto e elogiaram muito. “Absurdamente linda”, elogiou um. “Que corpo escultural”, disse outro. “Foto sensacional”, escreveu um terceiro.