São Paulo - Maisa, ex-estrela do SBT, fez uma sequência de vídeos nos seus stories falando sobre a importância da educação sexual, após postar uma publicidade sobre absorventes em seu feed, nesta quarta-feira.

"A gente vê que educação sexual precisa ser discutida quando as pessoas no meu post estão falando que absorvente interno tem a ver com virgindade", disse a apresentadora, de 18 anos.

"Eu nem gosto que tenha treta nem nada, as meninas no meu post estão se respondendo de uma maneira bem respeitosa, então acho super válido educar enquanto há tempo, mas é bizarro, porque não só são crianças comentando", continuou.

Maisa ainda ressaltou que o tabu para falar sobre o asusnto pode ter consequências graves. "Para muitas pessoas [educação sexual] é um tabu, não é discutido em casa. Isso resulta em várias negligências, especialmente na saúde da mulher. Reflexão do dia", finalizou.