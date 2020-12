Kylie Jenner gasta milhares de dólares em decoração de Natal The Grosby Group

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 15:47 | Atualizado 10/12/2020 15:49

EUA — O Natal chegou com força na mansão de Kylie Jenner, em Calabasas, nos Estados Unidos. A empresária de 23 anos de idade não poupou o bolso ao enfeitar a parte externa do imóvel com luzinhas douradas.

Segundo o site The Mirror, foram investidos cerca de 100 mil libras na decoração, que abrange quase o terreno todo, desde as árvores até o telhado. Segundo o site The Mirror, foram investidos cerca de 100 mil libras na decoração, que abrange quase o terreno todo, desde as árvores até o telhado.

Pensa que acabou? A parte interna da casa também foi toda produzida para receber o Natal, como Kylie mostrou no último domingo (06), no Instagram. "Época favorita do ano", escreveu a celebridade na legenda da postagem com as fotos, que já tem cerca de 5 milhões de curtidas.