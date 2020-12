Roberta Miranda reprodução do instagram

Rio - Roberta Miranda falou sobre o sucesso que sua foto sensual fez no Instagram este ano, ao relembrar o clique na rede social, nesta quarta-feira. Na imagem, ela aparece de costas e com parte do seio à mostra.

"Da primeira foto que gerou a maior polêmica da minha vida e mais de 100 mil views. Causando horror até na família", brincou ela na legenda.