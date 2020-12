Andressa Ferreira reprodução do instagram

Por O Dia

Rio - Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira contou que vai se submeter a lipoaspiração LAD no início do ano que vem, através de seu Instagram Stories, nesta quinta-feira. O procedimento além de retirar gordura, deixa o abdômen com aparência de 'barriga tanquinho', com 'gominhos'.

A modelo fez a revelação quando foi questionada pelos internautas se teria feito abdominoplastia após o nascimento do filho Bento, de 10 meses. "Não fiz nada, só dieta. Mas como vou trocar meu silicone em fevereiro, já vou aproveitar e fazer uma lipo LAD", disse ela, que perdeu 12kg.