Publicado 11/12/2020 09:42

Rio - Beth Goulart fez uma postagem emocionante, nesta quinta-feira, ao desabafar sobre as saudades que sente da sua mãe, Nicette Bruno, que está internada na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio, desde o último dia 29 . No Instagram, a atriz postou um vídeo antigo em que aparece junto de Nicette lendo e interpretando um texto.