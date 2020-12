Giulia Be reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 20:47 | Atualizado 15/12/2020 20:49

Rio - Giulia Be exibiu seu novo visual no Instagram, nesta terça-feira. A cantora deixou o loiro platinado de lado e apostou nos fios loiros acinzentados, tom próximo do seu cabelo natural.

"Momento apreciando meu novo cabelo", escreveu ela na legenda da foto.

Carolina Dieckmann, Mari Gonzales, Agnes Nunes e outros famosos curtiram o novo look dela.