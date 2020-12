Yago Goulart é o fotógrafo das estrelas Divulgação

Por MH

Publicado 16/12/2020 06:13 | Atualizado 16/12/2020 06:13

Dono de uma sensibilidade única, o fotógrafo Yago Goulart tem cada vez mais conquistado o seu espaço no sempre restrito universo das celebridades. Adepto de registros nos estilos 'lifestyle' e 'fashion art', o artista

entende a fotografia como mais um leque de comunicação no vasto mundo contemporâneo da comunicação. Com o uso frequente das redes sociais, ter imagens de qualidade é uma espécie de pré-requisito para quem deseja alcançar o sucesso.

"Comecei a fotografar paisagens em 2015, por apenas satisfação pessoal. Depois tudo acabou mudando no ano seguinte, quando fiz ensaio de uma amiga ex-BBB e ganhei certo destaque na mídia. Daí para frente as coisas foram acontecendo”, relembra.

Além de trabalhar em grandes eventos, como o Vogue Fashion’s Night out BR, Yago já deixou sua marca com nomes famosos. Dentre eles, Isabeli Fontana, Gusttavo Lima, Aline Riscado, Giovanna Ewbank, Valesca Popozuda, Enzo Celulari, Brenno Leone, entre outros famosos. "Atualmente, boa parte do meu trabalho se concentra em ensaios em ambientes abertos, sobretudo nas praias. Ainda assim, a demanda diminuiu bastante por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas com todos os cuidados, ainda consigo fotografar”, destacou.



