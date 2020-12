Genival Lacerda Divulgação

Publicado 16/12/2020

Pernambuco - O cantor Genival Lacerda, de 89 anos, segue internado no Hospital da Unimed, em Recife, para se tratar da covid-19. O músico está internado desde o dia 30 de novembro. De acordo com a assessoria de imprensa do artista, houve piora no quadro clínico.

Segundo o filho de Genival, João Lacerda, o pai está em estado gravíssimo. "Meu pai está em estado gravíssimo, os médicos seguem cuidando dele no hospital, mas nessas últimas horas não se tem melhora", disse.