Rio - Camila Pitanga e Beatriz Coelho não estão mais namorando. As duas ficaram quase dois anos juntas. Este foi o primeiro namoro da atriz com uma mulher. De acordo com o jornal "Extra", o relacionamento acabou há cerca de duas semanas.

"Confirmamos que a atriz Camila Pitanga e a artesã Bia Coelho não estão mais juntas há duas semanas. Após 1 ano e 11 meses de namoro, as duas ressaltam que seguem, agora, amigas e se admirando mutuamente", disse a assessoria de imprensa da atriz ao jornal.

Camila Pitanga e Beatriz Coelho passaram a maior parte da quarentena em São Paulo, onde a artesã está morando. A atriz já retornou ao Rio. O romance entre Camila e Beatriz só se tornou público em novembro do ano passado, quando as duas já estavam juntas há alguns meses. A primeira aparição pública aconteceu em dezembro do mesmo ano, na pré-estreia do documentário "Uma Garota Chamada Marina", no Rio.