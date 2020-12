Luiza Possi no programa Vai, Fernandinha Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 08:52 | Atualizado 16/12/2020 08:56

fotogaleria

Publicidade

"Oi, gente. Vim aqui prestar minha homenagem ao Paulinho, do Roupa Nova, que eu amava muito. Amo muito essa banda desde que eu nasci. Tem vídeos meus cantando no 'Faustão' as musicas do Roupa Nova com 3 anos. Fica uma saudade muito grande no peito, uma tristeza de perder mais um amigo para essa doença horrorosa. Eu, que estou com meu pai numa situação mais grave também, confesso que dá cada vez mais medo. Mas, Paulinho, onde você estiver, que você esteja bem, meu amigo, que você esteja em paz. Um beijo para toda a turma do Roupa Nova, que deve precisar de força nesse momento", disse a filha de Zizi Possi.

Em seguida, ela retornou para agradecer o carinho dos fãs e falar sobre a internação do pai.

Publicidade

"Amores, estou gravando esse recado aqui porque tem muita gente que entrou em oração pro pai e eu agradeço demais. Todo mundo está me perguntando como ele está.... É um quadro que eu ainda não posso dizer nada. Não tem uma melhora expressiva, ele está na mesma, preciso de orações, é um quadro muito grave, um estado delicado, entao, vamos mantendo nossas orações. Eu só não dou mais informações porque eu não tenho", disse Luiza, que compartilhou um vídeo cantando a canção "Volta Para Mim".