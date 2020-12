Felipe Neto Reprodução Internet

16/12/2020

Rio - “Meu maior objetivo é expandir projetos de educação digital para as escolas de todo o país”, diz Felipe Neto, uma das principais vítimas de fake news no Brasil. Cada vez mais atuante no cenário político-social do país, o influenciador resolveu utilizar toda a sua potência na internet e somar forças no terceiro setor.

O VERO, entidade sem fins lucrativos recém anunciado pelo formador de opinião, e que, dentre outras iniciativas, irá promover o uso consciente da internet e combater a desinformação, também será responsável pela criação de um curso de educação digital gratuito. A entidade administrará os recursos financeiros para produzir o conteúdo.

Com previsão de lançamento para julho de 2021, a ideia é abordar o ambiente digital como um todo. Armadilhas do mundo virtual, desinformação, teorias da conspiração e veracidade do que é divulgado na internet serão alguns dos diversos assuntos contemplados no programa das aulas.

“Vamos ampliar o horizonte de conhecimento básico sobre o que é a internet e como ela funciona, como alguém pode produzir conteúdo tóxico ou nocivo e impactar milhões de pessoas justamente por elas não estarem preparadas para detectar esse conteúdo perigoso”, destaca Neto.

O curso será totalmente digital e transmitido por uma plataforma que ainda será lançada. A expectativa é produzir pelo menos 20 horas de conteúdo. Nilce Moretto, influenciadora digital e ativista em pautas educacionais, é um dos nomes confirmados para a elaboração e apresentação das aulas.