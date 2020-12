Daniela Cicarelli Reprodução

Por iG

São Paulo - Em março deste ano, Daniella Cicarelli sofreu um acidente de bicicleta. A apresentadora e modelo foi parar no hospital e teve ferimentos graves. No Stories, nesta terça-feira, ela relembrou tudo o que passou para alertar os seguidores sobre a importância de usar capacete ao pedalar. Ela disse que viu recentemente um menino e um senhor andando de bicicleta sem o equipamento de segurança e sentiu a necessidade de dar o aviso.



fotogaleria

"Eu acho capacete tão importante. Para mim não existe sem, é como entrar no carro e sair sem cinto de segurança. Eu não saio da garagem sem o cinto", Daniella começou dizendo. "Quando eu caí, quebrei costelas e perfurei o pulmão, então teoricamente eu tinha batido a lateral, e não a cabeça. Mas no hospital a gente faz exame de tudo. Eu não tinha nada na cabeça. Mas quando eu cheguei em casa e vi meu capacete, ele tinha rachado no meio. Eu fiquei essa noite sem dormir", contou.

"Se eu tivesse sem o capacete, todo aquele estrago teria sido na minha cabeça. Então, você nunca sabe se vai ser uma queda boba, se vai cair de mau jeito. Já vi pessoas que caíram bem devagarinho e quebraram e se machucaram bastante. A única proteção que a gente tem na bicicleta, infelizmente, é o capacete. Então, usem", Cicarelli concluiu.