Marco Ricca Divulgação / TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 13:14

Rio - Diagnosticado com Covid-19, Marco Ricca, de 58 anos, segue internado no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. Segundo o hospital, o ator está lúcido e respirando espontaneamente.

"A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca, diagnosticado com Covid-19, continua internado no CTI do hospital. O paciente apresenta melhora clínica, está lúcido e respirando espontaneamente. A equipe médica seguirá acompanhando sua evolução para, em breve, avaliar sua alta do CTI", informa o boletim médico do ator enviado pelo hospital, nesta quarta-feira.

O ator foi diagnosticado com covid-19 há mais de 15 dias. De início, a família pediu sigilo a respeito da internação.

Marco Ricca iria retomar o trabalho na Rede Globo ainda neste mês. Ele está escalado para um papel em "Um Lugar ao Sol", novela que vai ao ar no horário das nove, após o final de "Amor de Mãe", em 2021.