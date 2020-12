Caetano Veloso mostra treino Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 16/12/2020 13:42 | Atualizado 16/12/2020 13:46

Rio - Caetano Veloso impressionou ao mostrar a rotina de atividades físicas mesmo com a idade mais avançada. O cantor compartilhou o vídeo de seu treino na manhã desta quarta-feira, com pedaladas na bicicleta ergométrica e também alguns movimentos do pilates, além do aquecimento para a voz.

Caetano escreveu na legenda do post que a rotina, supervisionada por uma fisioterapeuta, faz parte da preparação para sua live de Natal, que acontecerá no próximo dia 19, às 21h, com transmissão ao vivo no canal do artista no Youtube.

Nos comentários, fãs e amigos babaram na disposição e flexibilidade do artista. "Nosso atleta", comentou o cantor Johnny Hooker. "Que maravilha", escreveu David Brazil. "Caetano ouve Caetano na academia?", brincou uma seguidora.