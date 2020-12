Borat reprodução do instagram

Publicado 16/12/2020 14:47 | Atualizado 16/12/2020 14:51

Rio - Bruno Miranda, o Borat do programa 'Amor & Sexo', aproveitou o calor para tomar um banho de mangueira na sacada de sua casa no Rio, vestindo seu figurino da atração. Ele compartilhou o momento no Instagram, nesta quarta-feira.

"Alô, Fernanda Lima, já estou pronto para o Amor & Sexo, hein! O que acham? (risos)", escreveu ele, colocando as hashtags 'Deus no comando', '25 de novembro, segundo aniversário'.