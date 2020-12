Tom Cruise Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 15:01 | Atualizado 16/12/2020 15:05

O ator Tom Cruise parece ter dado um baita de um esporro na equipe de gravações do sétimo filme da franquia 'Missão Impossível'. O tabloide The Sun vazou um suposto áudio do ator aos gritos no set de gravação.



No áudio, é possível ouvir Cruise irritado com o descumprimento dos protocolos de segurança contra a Covid-19, inclusive ameaçando os funcionários de demissão caso não respeitassem as regras. "Nós somos de alto padrão! Eles voltaram a filmar em Hollywood por nossa causa! Eles acreditam em nós e no que fazemos! Eu fico ao telefone a noite toda com estúdios, companhias de seguros, produtores, e eles olham para o que nós estamos fazendo, estamos criando milhares de empregos! Não quero mais ver isso de novo nunca mais!", diz ele em um trecho.



O áudio de quase três minutos de duração virou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta-feira (16). Muitos internautas criticaram o tom do ator, enquanto outros concordaram com a atitude do astro.



Confira o áudio abaixo: