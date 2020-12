Por O Dia

A ex-BBB Clara Aguilar, participante e finalista da 14ª edição do Big Brother Brasil, fez um pedido pra lá de inusitado ao diretor Boninho, nesta quarta-feira (16). Ela pediu que o Big Boss libere a gravação dos 33 minutos de sexo que ela fez debaixo dos edredons da casa mais vigiada do país.

"Boninho, libera os 33 minutos", escreveu Clara no Twitter, citando uma postagem com uma declaração dela sobre ter admitido ter feito sexo no reality.

Boninho libera o 33 minutos https://t.co/aabEIenpaw — clarentena (@SkullBlondie) December 16, 2020

Os fãs do shipp "Clanessa" (junção dos nomes dela e de Vanessa Mesquita, a vencedora da edição e com quem Clara se envolveu no confinamento) ficaram em polvorosa por causa da postagem, uma vez que estão curiosos há nada menos do que seis anos. Na época, a transmissão do pay per view cortou a pegação e os espectadores viram apenas um trechinho."Lembro do surto, todo mundo limpando o áudio, ouvindo no máximo pelo fone, e a gente só conseguiu ouvir umas risadas", lembrou uma seguidora. "Só quem viveu, sabe", brincou outra fã.