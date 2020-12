Andressa Suita Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 16/12/2020 17:06 | Atualizado 16/12/2020 17:07

Há quem diga que Andressa Suita, recém-separada de Gusttavo Lima, com quem manteve relacionamento de oito anos e tem dois filhos, estaria conhecendo melhor Junior Mendonza, empresário esportivo e ex-noivo da atriz e influencer Flávia Pavanelli. Esta, aliás, usou a rede social para negar os rumores de que ela e o milionário João Pedro Cruz, de Brasília, estivessem namorando.

fotogaleria

Publicidade

A fim de tirar a história a limpo, a Coluna Marcelo Bandeira, hospedada no iG Gente, fez contato com Mendonza, que, logo de cara, afirmou: "Essa 'informação' é completamente falsa. Andressa é uma pessoa com quem sequer encontrei na vida, sequer falei, então, não tem fundamento nenhum. Não estou ficando com ninguém, estou focado somente nas transferências dos meus atletas agora para o fim do ano".

Pouco tempo depois, foi a vez de o agente de Andressa, Marcello Soares, responder dizendo que já estava ciente da notícia, mas fez questão de frisar que essa suposição não tem sentido. "As pessoas criam informações absurdas, que não dá para entender de onde fantasiam isso. Andressa nunca falou com ele, nunca nem o viu. E como postura de mulher que tem, jamais se envolveria com o ex de uma pessoa conhecida. É para rir mesmo, meu Deus", manifestou-se por meio de e-mail e Instagram.