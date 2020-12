Ex-BBB Flayslane Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 20:33 | Atualizado 16/12/2020 21:07

Rio - Flay abriu o jogo sobre sua relação com Manu Gavassi dentro do 'Big Brother Brasil 20', da Globo, em entrevista ao canal de Luan Poffo no Youtube. A cantora disse que as duas se identificaram no início do jogo, mas depois, com a convivência, acabaram se afastando.

"Quando a gente se olhou e trocou a primeira ideia, ela viu a profissional que eu era. O que acontece é que era um jogo e, dentro do jogo, ficamos de lados opostos", contou.

A morena ainda disse que as duas chegaram a ter uma conversa fora do confinamento. "Ela disse 'eu sabia que você era artista, eu vi isso em você'. A forma de trabalhar é muito parecida. Ela compõe, ela roteiriza, ela dirige, ela atua, a mesma coisa que eu faço (…) Eu sou apaixonada demais pela Manu que eu conheci lá dentro. De qualquer maneira, é aquela situação de lados opostos. Mas a gente já falou que, quando acabar tudo isso, a gente vai ter a oportunidade de se ver, de se abraçar e, se Deus quiser, poder ter uma conversa cara a cara. Eu adoro ela, de verdade. É uma das pessoas com quem eu mais me identifiquei", destaca.