Publicado 17/12/2020 09:18

Rio - 17 compositores de todo Brasil estão confinados desde terça-feira (15) para participar de um acampamento que vai escolher novas músicas para o registro audiovisual de Wesley Safadão, que será lançado em 2021. Cristian Bell, que é ator, influencer, humorista, diretor e roteirista, é um dos participantes. Eles estão confinados na fazenda do cantor no Ceará.

"A expectativa é grande demais. Estou me preparando a cada dia para dar meu melhor", disse Cristian.O convite para o ator participar do acampamento surgiu através de um amigo de Cristian. Todos os participantes do acampamento fizeram teste para COVID-19. Eles ficarão no local até a próxima sexta-feira.