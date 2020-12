Por O Dia

Túlio Gadêlha compartilhou um registro pra lá de fofo com a namorada, Fátima Bernardes, que se recupera de uma cirurgia que fez por causa de um câncer no útero.

"Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você", escreveu o deputado federal do PDT na legenda da foto, todo apaixonado. A citação é do astrônomo Carl Sagan.Fátima anunciou que descobriu sobre o câncer há alguns dias, e fez a cirurgia em seguida. Desde então, Túlio, que teve uma pneumonia recentemente, tem ficado ao lado da amada durante a recuperação.