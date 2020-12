Nicette Bruno Reprodução

Publicado 20/12/2020 11:37 | Atualizado 20/12/2020 11:50

O estado de saúde da atriz Nicette Bruno, de 87 anos, é considerado muito grave, segundo o último boletim médico divulgado neste domingo (20). "Ela segue sedada e dependente de ventilação mecânica", aponta o boletim, indicando uma piora no quadro.



Nicette está internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, por complicações da Covid-19.

A filha de Nicette, a atriz Beth Goulart, tem pedido orações para a mãe, através das redes sociais. "A fé nos fortalece em todos os sentidos", disse Beth em um vídeo postado no Instagram. Ela tem compartilhado informações sobre o estado de saúde da mãe na internet diariamente.

Nicette está internada desde o dia 29 de novembro. No último dia 05, ela apresentou uma piora em seu quadro renal e precisou passar por hemodiálise

Confira a íntegra do boletim:

"A paciente Nicette Bruno continua internada na UTI da Casa de Saúde São José. Seu quadro clínico voltou a piorar e é considerado muito grave. Ela segue sedada e dependente de ventilação mecânica"