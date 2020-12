Tatá Werneck saiu correndo dos pagodeiros do Menos É Mais no Prêmio Multishow Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 13:40

Tatá Werneck está preocupada com a segunda onda da pandemia de Covid-19 e as festas de final de ano. A apresentadora postou um apelo, neste domingo (20), pedindo que as pessoas evitem aglomerações.



"Você ser absolutamente responsável não te protege porque você precisa que todos ao seu redor sejam também. Os hospitais estão lotados. Vamos passar o Ano Novo longe de festas. Não é possível que uma pandemia mundial não nós faça aprender nada", escreveu no Twitter.



Tatá foi além e fez um desabafo: "Vamos ajudar o mundo fazendo a nossa parte! Não é o momento para festas! Lição não aprendida, é lição repetida. Se não aprendermos com uma pandemia mundial, o que será preciso acontecer para termos responsabilidade coletiva?", questionou Tatá.