Publicado 21/12/2020 08:53 | Atualizado 21/12/2020 08:56

Rio - Felipe Ricca, filho do ator Marco Ricca e de Adriana Esteves, usou o Instagram para agradecer o apoio dos amigos e seguidores durante o tempo em que o pai esteve internado na Casa de Saúde São José, no Rio, com covid-19. Marco Ricca, de 58 anos, recebeu alta neste domingo.

"Obrigado por todas as mensagens. Hoje minha família está em casa, com saúde e comemorando a vida! Sou eternamente grato a tudo e todos que fizeram parte disso", escreveu Felipe no Stories, do Instagram.

Felipe também teve covid-19. Ele foi o único familiar que conseguiu ver Marco Ricca enquanto o ator ainda estava na unidade de terapia semi-intensiva.

