Por O Dia

Publicado 21/12/2020 10:24 | Atualizado 21/12/2020 10:26

Rio - No quinto mês de gestação da segunda filha, Zaya, Simone abriu a intimidade para falar sobre sexo durante a gravidez. As confissões foram reveladas em um vídeo para o seu canal do YouTube, neste domingo, e os fãs ficaram surpresos com a revelação de que a cantora, da dupla Simone & Simaria, consiga chegar ao orgasmo mais rápido durante a gravidez.