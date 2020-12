Por O Dia

Publicado 21/12/2020 18:16

Grazi Massafera está toda orgulhosa com a filha Sofia. É que a garotinha de 8 anos cortou as madeixas e pediu para doar os cabelos em uma atitude solidária.

Grazi Massafera mostra cabelos doados pela filha Sofia Reprodução / Instagram

"Me enche de orgulho sempre", escreveu Grazi, mostrando o cabelo cortado da filha.Sofia é fruto do relacionamento da atriz com Cauã Reymond. Atualmente, Grazi namora o ator Caio Castro, e Cauã é casado com Mariana Goldfarb.