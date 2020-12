Thaila Ayala Reprodução / Instagram

Por IG - Delas

Publicado 22/12/2020 18:39

Thaila Ayala compartilhou com seus seguidores do Instagram que eternizou em ouro o buquê que usou em seu casamento com Renato Góes, tornando as flores em verdadeiras jóias.

"Carinha de criança feliz por poder ter eternizado esse momento tao especial! Eternizei meu buquê", escreveu na publicação que aparecia segurando as flores agora douradas.

