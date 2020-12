Dani Calabresa Reprodução / Instagram

Dani Calabresa compartilhou em seus stories do Instagram, nesta terça-feira (15), as comemorações do aniversário de seu cachorro.

Na verdade, a humorista confessou que não sabe ao certo a data de nascimento de Pingo, já que ele foi adotado. Mesmo assim, ela e o marido decidiram que todo o dia 15 de dezembro será o dia em que o pet completa mais um ano.

Com um panetone feito de carne, próprio para cachorro, Dani fez uma festinha improvisada para Pingo. "Hoje vai ter uma festa, osso e guaraná e ração para você!", cantou a humorista, mostrando os preparativos.

"A gente comprou um panetone para cachorrinhos com flocos de carne", completou. Dani colocou uma velinha (que, na verdade, era um fósforo) no bolinho e cantou "Parabéns Pra Você". Enquanto isso, Pingo abanava o rabinho no ritmo das palmas.