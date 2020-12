Por O Dia

Publicado 23/12/2020 17:56

Rafa Kalimann já está em ritmo de férias! A ex-BBB compartilhou fotos de sua estadia em um sítio, relaxando ao ar livre.

fotogaleria

"Mood de hoje: minha raiz, meu canto", escreveu Rafa na legenda das fotos no Instagram.Rafa está na companhia do namorado dela, o músico Daniel Caon. Os dois posaram juntos com os cachorrinhos da influencer.